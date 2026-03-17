驚魂畫面曝！ 男子自撞停紅燈車輛後大翻滾 檢測酒測值達0.22

蔡男酒駕撞上前方停等紅燈的自小客車，車輛在車道上翻滾。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市龜山區文化二路與龜山一路口，昨（16）日下午6點發生酒駕事故，40歲蔡姓男子酒駕撞上前方正要停等紅燈的自小客車，蔡男車子在車道上翻滾一圈，所幸後方車輛及時煞停，沒有造成更嚴重損害，經檢測蔡男酒測值達0.22mg/l。

監視器畫面拍下，當時為下班尖峰時間，路口有大量車流，因紅燈車輛陸續停下，蔡男駕駛的自小客車靠近路口後，突然左偏撞上38歲汪姓女子駕駛的車輛，蔡男車子在車道360度翻滾，後方汽機車緊急煞停，未造成更大損害。

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龜山警方獲報趕抵，蔡男身體多處輕微擦傷，經檢測酒測值達0.22mg/l，疑似酒後駕車釀禍，汪女則未受傷，警方訊後依公共危險罪嫌將蔡男移送桃園地檢署偵辦，也籲民眾切勿心存僥倖而酒駕，顧及自身及他人生命財產安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

蔡男酒駕撞上停等紅燈車輛後翻覆。（記者鄭淑婷翻攝）

蔡男酒駕撞上停等紅燈車輛後翻覆。（記者鄭淑婷翻攝）

男子自撞停等紅燈車輛路中大翻滾 檢測酒測值達0.22。（記者鄭淑婷翻攝）

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