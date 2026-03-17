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    攀岩遇「Drama Queen」！女客霸佔岩壁爆衝突 警火速到場調停

    2026/03/17 11:24 記者姚岳宏／台北報導
    員警到場調停卓女與現場民眾糾紛。（記者姚岳宏翻攝）

    員警到場調停卓女與現場民眾糾紛。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市中山北路二段一間知名攀岩館於昨晚10時許傳出民眾口角糾紛，33歲卓姓女子因首次體驗攀岩，不諳場館安全守則且屢勸不聽，不僅在岩壁上大聲喧嘩、佔用路線，更因險些波及其他顧客而與現場人員爆發爭執，轄區警方獲報到場，經介入協調並由場館負責人出面溝通後，雙方最終達成共識，化解這場攀岩館的深夜風波。

    據了解，卓女為首次前往該館參與攀岩活動，現場目擊民眾指出，卓女在上牆時並未依照既定路線攀爬，且忽視攀岩運動中極為重要的安全距離原則，此外，卓女在岩壁上不斷向同行的男伴抱怨並大聲呼喊，長時間佔用攀岩設施，當現場教練與其他顧客基於安全考量上前勸導與制止時，卓女疑因情緒失控，與周遭民眾發生言語衝突；事後有民眾PO文表示，「攀岩遇到drama queen」、「爬這麼久醫護人員看多了，還真是第一次看到警察來的。」

    中山分局中山二派出所員警到場，先行安撫雙方情緒並居中協調，釐清事件原委，經過警方的柔性勸導，以及攀岩館負責人親自出面溝通，負責人最終展現善意，同意在卓女承諾將嚴格遵守場館安全規章、確保自身與其他運動者安全的前提下，讓其繼續完成攀岩體驗。

    警方呼籲，民眾參與具備一定風險的體育活動時，務必遵守各場館的相關安全規定與教練指示，以維護自身及他人的運動安全；若在公共場所遇到任何糾紛，應保持冷靜並理性溝通，必要時可尋求警方協助，避免衝突進一步擴大。

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