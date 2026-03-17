祖父遺留「台灣水鹿」標本上網兜售 違反動保法遭起訴

台中艾姓男子上網兜售祖父遺留的保育類「台灣水鹿」頭顱標本，遭檢方依違反野生動物保育法起訴。（記者陳建志攝）

台中一名艾姓男子，去年在臉書社團張貼「台灣水鹿」頭顱的照片，強調是「值得珍藏之物」向網友兜售，因是第三級保育類動物，民眾發現後向農業部檢舉，警方循線找上門，在家中查扣水鹿頭顱、鹿角等標本，艾男聲稱是祖父所遺留，但經鑑定確認是保育類動物，檢方近日偵結，依違反野生動物保育法將他起訴。

中檢起訴指稱，艾姓男子2025年11月11日在臉書社團「各類標表買賣、交流平台」張貼4張台灣水鹿頭顱（含鹿角）的照片，還標注「台灣正水鹿顱骨與鹿角，值得珍藏之物，喜歡的朋友可以私密我唷，難得漂亮的鹿角。」民眾發現兜售保育類標本向農業部林業及自然保育署檢舉，警方登門搜索，當場在家中查扣水鹿頭顱、鹿角等標本。

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檢方偵訊時，艾男坦承犯行，但聲稱水鹿頭標本是祖父所遺留下來，上網確實想要出售。

扣案的水鹿標本，經送往國立屏東科技大學野生動物保育服務中心物種鑑定，確認是林保署公告的陸域保育類野生動物名錄第三級其他應予保育野生動物，非經主管機關同意，不得買賣或意圖買賣而陳列、展示保育類野生動物或其產製品。

台中地檢署近日偵結，依違反野生動物保育法將他起訴，扣案的台灣水鹿頭顱因是保育類動物產製品，請法院依法宣告沒收。

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