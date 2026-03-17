國中生遭同學拿電線猛甩、石頭狠砸 家長心疼替兒出氣

高雄某國中江姓少年指控在校期間遭同班的盧姓同學長期霸凌，但法官認為證據不足。（資料照）

高雄某國中江姓少年指控在校期間遭同班的盧姓同學多次暴力相向，不僅被拿電線猛甩，還在操場被石頭狠砸，導致全身多處紅腫受傷，還曾出現自殘行為，江少家長憤而告上法院，法官雖認定沒有霸凌證據，但判盧姓少年及其父親應連帶賠償醫療費與精神慰撫金1萬餘元。

判決指出，2023年間，當時還在讀國中的盧姓少年，先是在9月份於教室內對江姓同學揮舞甩動電線，造成對方右肩出現紅腫傷勢，2個月後，雙方在操場活動時，盧男竟又隨手抓起石頭朝江男扔擲，造成他右小腿擦傷。

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江男家長心疼，提告控訴孩子在校3年長期被欺負，身心受創嚴重，甚至曾因壓力過大想不開爬上學校女兒牆準備往下跳，幸好被老師及時拉住才沒釀成悲劇，因此向盧少和家長提告求償5萬餘元。高雄地方法院審理時，盧姓少年和家長坦承「揮電線」與「丟石頭」造成江姓少年受傷，但堅稱沒有長期霸凌。

法官審理時指出，盧姓少年當時已經是國三學生，很清楚朝人揮電線、丟石頭會受傷，具備法律上的「識別能力」，而他的父親作為法定監護人，沒辦法證明自己已經盡到監督責任，因此依受侵害程度判賠1萬餘元；至於江家指控霸凌的部分，因沒有具體事證，因此未獲法官採信，全案可上訴。

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