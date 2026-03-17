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    首頁 > 社會

    美濃黃蝶翠谷山火延燒26小時 消防陸空夾擊撲滅

    2026/03/17 10:20 記者黃佳琳／高雄報導
    美濃黃蝶翠谷一帶山坡火警，陸空奮戰1天1夜才撲滅火勢。（圖由民眾提供）

    美濃黃蝶翠谷一帶山坡火警，陸空奮戰1天1夜才撲滅火勢。（圖由民眾提供）

    高雄市美濃區黃蝶翠谷一帶15日下午傳出山坡火警，在強勁風勢助長下，火舌迅速蔓延至山區。高雄市消防局歷經1天1夜奮戰，累計出動49車、194人次，並申請空勤總隊直升機高空灑水支援，火勢終於在16日傍晚5點多全面熄滅，所幸並未造成人員傷亡。

    消防局指出，這場火災起始於15日下午3點26分，起火點位於廣福街152巷底的雜草區，由於現場地形崎嶇且風勢強勁，原本小規模的火情隨即轉為山火向高處竄燒，消防局第一時間派遣地面部隊，並以空拍機進行監控。

    16日清晨，儘管平地火勢受控，但空拍顯示稜線高處仍存有2處明火，救援人員難以徒步攀登滅火。為此，消防局協請空勤總隊支援，直升機於上午8點28分由小港機場起飛，多次往返山區實施精準的高空灑水任務。

    在陸空夾擊下，火勢於16日下午獲得控制，為防範殘火受風影響「死灰復燃」，消防人員持續在場警戒，直到傍晚5時確認全數熄滅後才撤隊，經根據初步統計，現場燃燒雜草面積約為1500平方公尺，相關起火原因仍待進一步調查。

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