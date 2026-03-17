查毒「黑吃黑」冰糖換K他命 士林警一審判5年2月、二審獲減刑

高等法院外觀。（資料照）

時任北市警士林分局警備隊警員陳信安與曾因掉包毒品「黑吃黑」判刑、遭汰除的警專學長張晉維共謀，佯裝毒品買家面交時盤查，再以微量Ｋ他命混冰糖掉包毒品。一審新北地院依貪污治罪條例，判陳信安5年2月、張晉維5年。案經上訴，高等法院今改判陳信安4年11個月，張晉維及其他人則駁回上訴、維持原判。

檢警調查，張晉維曾任基隆市警局第一分局南榮路派出所警員，過去夥同男子林博涵以查緝毒品後「掉包販售」手法黑吃黑，張男已遭免職。北市警士林分局警備隊警員陳信安為追求績效，與張晉維達成協議，仿照掉包毒品手法，夥同林博涵及丘翊廷犯案。

請繼續往下閱讀...

2022、2023年間，丘、林假扮買家與毒販面交，陳男現身盤查，林男再趁隙掉包Ｋ他命轉交張男出售，得手3次，包括一包100公克、兩包200公克及一包1公斤Ｋ他命，市值逾160萬元。

由於張、林2人另加入詐騙集團，負責收購人頭帳戶，並勾結某銀行行員提高人頭帳戶每日ATM提領上限額度，經檢察官陳佳伶研析事證發現張男曾任警察，疑勾結現職警察從事不法犯行；檢察官陳香君接手後指揮警方追查發現陳男涉入此案，並將陳、張等4人聲請羈押禁見獲准。

新北地院認定，陳信安涉犯公務員侵占職務上持有非公用私有財物等罪，考量偵查中自白予以減刑，判刑5年2月、褫奪公權3年；林博涵判3年5月及褫奪公權2年、丘翊廷3年2月及褫奪公權2年。

案經上訴，二審高院今宣判陳信安原判決撤銷，在公務員對主管事務圖利罪予於減刑，其他罪刑未變，應執行4年11個月、褫奪公權3年。張晉維、林博涵、丘翊廷則駁回上訴，維持原判。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法