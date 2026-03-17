不滿生活費被縮減 啃老男趁父爬樓梯突拉腳害慘摔更持鐵鎚重擊險致死

桃園市40歲黃姓啃老男，因不滿老父縮減生活費而持鐵鎚打父顯致死，被桃檢依家暴加重殺人未遂罪起訴。（記者余瑞仁攝）

桃園市40歲黃姓男子不務正業、長期在家啃老，只因生活費被老父縮減就萌生殺機，涉嫌於2024年8月3日在家中見老父爬樓梯時，突然拉扯其父雙腳害他跌倒撞頭，接著又持鐵鎚重擊老父額頭，還徒手勒頸、再持鐵鎚敲頭直至昏迷倒地，所幸其母返家報警救人並逮捕黃男送辦，桃園地檢署偵結依家暴加重殺人未遂罪將黃男提起公訴。

檢警調查，黃男身強力壯卻不願自謀生活，長期仰賴同住的父母親維持生活，並常伸手拿錢外出玩樂，2024年8月3日晚間7點多，黃男因其父縮減其生活費而萌生犯意，趁著老父在家中爬樓梯之際，冷不防上前拉扯老父雙腳害他摔倒頭部撞擊階梯，黃男見老父起身後，再度拉扯其父雙腳而使再次摔倒撞頭，且接著拿起八角鐵鎚捶打老父前額。

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黃父掙扎起身倉皇逃進浴室清理，黃男卻未罷休，闖進浴室內徒手勒住老父脖子將他拉出，再持鐵鎚敲打老父頭部數下，見老父全無反應才罷手返回房間。幸好黃母及時返家，見狀報案，將奄奄一息的老伴送醫，警方逮捕黃男送辦，同時協助黃父聲請緊急保護令。

檢方調查時，在父母親的指證歷歷下，黃男坦承上情，並有衛生福利部桃園醫院新屋分院受理家庭暴力事件驗傷診斷書、傷勢照片等證據，檢察官認為黃男涉犯家暴加重殺人未遂罪，近日偵結提起公訴。

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