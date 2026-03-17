父子失聯案情急轉！高雄燕巢 兒涉加工自殺收押

岡山警方在燕巢區車林巷邊坡尋獲失聯邱姓父子。（警方提供）

高雄一對父子昨（15日）晚失聯2個多小時，岡山警方深夜在燕巢區車林巷尋獲精神恍惚的兒子，另在邊坡發現已無生命跡象的父親，父親經送醫急救仍不治，由於死因可疑，經檢察官陳俊宏相驗後，認被告兒子邱涉犯幫助他人使之自殺罪，涉嫌重大，有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准（未禁見）。

初步相驗結果顯示，警方在現場查獲除草劑及安眠藥空罐，正進一步釐清死者生前是否曾服用，現場跡證與死因之間存在諸多疑點，警方目前高度懷疑案情不單純，甚至不排除涉及人為加工自殺，橋頭地院今將兒子邱男裁定羈押，檢方將於19日進行複驗。

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高雄市岡山警分局調查，邱姓父子前晚9點多和住在台中的女兒視訊，言談間疑似情緒低落，掛斷電話後，父子兩人一直無法連繫上，邱女擔心兩人發生意外，趕緊向台中市警局報案，岡山分局接獲轉報協尋，鎖定兩人共乘機車及手機定位地點，確認應出沒在燕巢區車林巷一帶，動員警力前往搜尋。

警方先尋獲機車，在附近路邊發現精神恍惚的邱男，邱父則躺在一旁邊坡，已無生命跡象，經送醫急救仍不治，由於警方懷疑邱父死因有疑慮，加上邱男住院觀察，意識仍未恢復清醒，已報請檢察官相驗，以釐清體內藥物反應後查明死因。

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