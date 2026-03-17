男子高樓施工5.1米墜地亡 大、小包商各判6月還得賠

台南兩名房宅工程承包商因未提供安全防護措施給僱工，致使僱工從高處墜落傷重身亡，台南地院依過失致死罪判兩名包商各六月徒刑，得易科罰金。（資料照，記者王俊忠攝）

工程行老闆方姓男子（大方）承攬民宅裝修工程，另名方姓男子（小方）再向大方承包部分工程、並僱用蘇姓男子到場施工。2024年10月間蘇男在民宅外牆約5．1公尺高處施工架踏板作業時，因無佩掛安全帶、安全帽等防護措施，從高度墜落地面、頭部重創送醫不治。台南地院從一重的過失致死罪判大方與小方各6月徒刑。

檢方調查，大方以380萬元承攬民宅的室內裝修工程；小方再以65萬元、代工不帶料的方式向大方承包部分裝修工程，小方並以日薪2100元僱用蘇姓男子到場協助施工。大方與小方兩人都有職業安全衛生法的法定雇主義務。

請繼續往下閱讀...

2024年10月15日上午，蘇男在民宅南側外牆第3層（距地面5．1公尺高）施工架踏板上，與其他多名工人一起作業。近11時許，蘇男進行外牆水泥沙漿粉刷時，不慎從踏板墜落到地面，致使蘇男頭部重創、受有外傷蛛網膜下出血併枕骨骨折，蘇被送醫後仍因傷勢過重身亡。

大方與小方兩位雇主未依營造安全衛生設施標準及職業安全衛生法相關規定，提供蘇男安全帽、佩掛防墜安全帶、設置護欄、護蓋或安全網等防護措施。

法官考量大方、小方兩名被告犯後認罪、均無前科紀錄；蘇男妻子已先獲得300萬元補償，兩名被告的民事責任，另由民事途徑處理。兩人涉犯職業安全衛生法的職業災害罪、刑法過失致死罪，是想像競合犯，從一重的過失致死罪判兩人各6月徒刑，得易科罰金；還可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法