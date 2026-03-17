眼皮醫美手術失敗 她恐嚇挖女醫師眼睛

眼皮醫美手術失敗，她竟恐嚇要挖女醫師眼睛。（情境照）

新竹吳姓女子到醫美診所做上眼皮成形術，術後因認手術造成其眼尾凹陷，開始在網路對動刀的女醫師展開恐嚇文字攻擊，包括「挖你眼肉、讓你嚐嚐被妳整爛的感受！我不爽妳害我，我就過去嚇死妳，讓妳看看把人搞得怎樣這麼醜，妳把我弄成怪物，我會把妳揍到跟我一樣長的一樣！」新竹地院依恐嚇罪判刑。

法官調查，吳女於113年7月12日至新竹縣竹北市一家整形外科診所進行「上眼皮成形術」醫美手術，術後因認手術造成其眼尾凹陷，而對醫師心生不滿，開始在網路對該醫師展開恐嚇文字攻擊。

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恐嚇內容包括：把人整爛不負責、逍遙法外、挖你眼肉、讓你嚐嚐被妳整爛的感受，你白癡嗎？你去做紙黏土好啦，不要把病人當黏土亂搞！你是老了還是癡呆，做的醜不拉幾！我不爽你害我，我就過去嚇死你，讓你看看把人搞得怎樣這麼醜，你把我弄成怪物，我會把你揍到跟我一樣長的一樣，揍死你！

如果可以，我希望直接打凹你眼眶，你這個無良醫生，下地獄！父母賜給我一雙美麗的雙眼，我竟然讓那個畜牲在我面前毀了…。

法官審酌吳女因認醫美手術結果不如預期，雙方幾經磋商後，乃協議由醫師返還手術費用，同時約定不得騷擾診所及醫師，吳女並同意不主動在社群軟體上發表相關貼文，事後吳女仍有所不滿，竟以發文方式恐嚇動刀醫師，使該醫師心生畏懼，最後依恐嚇危害安全罪判處拘役40天，得易科罰金。

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