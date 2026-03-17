台中商家騎樓機車海「無人認領」 一查好錯愕...車主已離世

台中市中清路上商家騎樓長期停放多輛機車，其中一輛車主經查竟已死亡。（民眾提供）

台中市中清路上某商家近期發現，門前騎樓長期停放多輛陌生機車，且從農曆過年前至今無人移動，雖非報竊贓車，但最後經查，其中3輛中有一輛電動機車有車主，另一輛則無法聯繫到人，而最後一輛的車主竟已於去年底因病去世，結局令人錯愕。

據了解，這些機車中，有的屬於當地人力仲介公司聘僱的臨時工所有，由於臨時工工作不穩定，有時到外地，經常將機車停放在該商家門口，未及時騎走，才導致機車長期無人移動，商家對此透露，有的車主是到附近診所看診臨停，而大部分機車車主經告知，都表示日後僅暫停不會造成困擾。

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但其中仍有三輛機車一直處於失聯狀態，直到最近才查出，其中一輛電動機車車主曾前來表示近期要賣掉機車，希望能給予方便暫停，另一輛機車則是聯絡不到人，最後一輛車主經查是61歲的張姓男子，且日前竟已經因病過世，而機車也不知在何時悄悄被移走，結局令人錯愕。

警方指出，商家若發現門口騎樓被亂停機車影響出入，若機車上有聯絡資訊，可先試著聯繫車主請對方移車，若機車是附近商家或住戶所有，可以詢問鄰近店家或大樓管理員。

此外，民眾可撥打110通報，警方會查詢車牌資料，通知車主移車 ，若機車影響通行，可視情況依《道路交通管理處罰條例》開單或拖吊，一旦車主失聯或無法處理，則可報請環保局依廢棄車輛處理機制進行後續處置。

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