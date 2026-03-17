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    掉了半日工資好鬱卒！善心女+警察神助攻 男子失而復得

    2026/03/17 09:31 記者彭健禮／苗栗報導
    警方調閱路口監視器過濾查證，發現邱男在該路段附近購買便當後，步行返回小貨車時，鈔票從褲子口袋滑落而未察覺。（圖由警方提供）

    警方調閱路口監視器過濾查證，發現邱男在該路段附近購買便當後，步行返回小貨車時，鈔票從褲子口袋滑落而未察覺。（圖由警方提供）

    苗栗縣三灣鄉羅姓女子在街頭撿到800元，送交三灣分駐所，值班警員徐振倫受理後，調閱路口監視器過濾查證，發現是35歲邱姓男子掉落，通知他到派出所認領，邱男感謝羅女的拾金不昧與警方的積極協助，順利取回相當他半天工資的錢財。

    頭份警分局三灣分駐所警員徐振倫於昨天上午11點於所內擔服值班勤務時，羅女到所交付800元，表示是在三灣村中正路上拾得，請警方協助尋找失主。

    徐振倫受理後，調閱路口監視器逐步過濾查證，發現1名男子在該路段附近購買便當後，步行返回小貨車時，鈔票從褲子口袋滑落而未察覺，經透過車號聯繫，通知邱男到所確認領回。

    邱男表示，該筆款項相當於他工作半日薪資，發現遺失當下，不抱希望，原以為無法找回，感謝羅女的拾金不昧與警方的積極協助，讓他失而復得。

    頭份警分局長郭譯隆表示，民眾拾得財物主動送交警方，是社會善良風氣的最佳展現，也提醒民眾外出時應妥善保管隨身財物，避免遺失造成不便；警方也將持續秉持為民服務精神，協助民眾排憂解難，守護地方的溫暖與安心。

    邱男表示，該筆款項相當於他工作半日薪資，發現遺失當下，不抱希望，原以為無法找回，感謝羅女的拾金不昧與警方的積極協助，讓他失而復得。（圖由警方提供）

    邱男表示，該筆款項相當於他工作半日薪資，發現遺失當下，不抱希望，原以為無法找回，感謝羅女的拾金不昧與警方的積極協助，讓他失而復得。（圖由警方提供）

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