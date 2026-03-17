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    首頁 > 社會

    「我要看奶還有鮑魚」 渣男誘14歲少女自拍裸照還恐嚇其母

    2026/03/17 09:31 記者蔡彰盛／新竹報導
    渣男誘14歲少女自拍裸照還恐嚇其母被判刑。（情境照）

    渣男誘14歲少女自拍裸照還恐嚇其母被判刑。（情境照）

    曾姓渣男透過社群網站認識新竹14歲少女小美不久，就在小美房間激戰，後來曾男傳送「我要看奶還有鮑魚」，引誘小美自拍裸照，小美母親知悉後要求二人分手，曾男竟傳送「我不能保證不外流照片」，新竹地院依引誘使少年自行拍攝性影像等罪判刑。

    法官調查，曾男113年透過社群網站認識14歲的小美，不久就在新竹縣小美住處房間內激戰。

    後來曾男傳送「先看奶」、「還有鮑魚」、「我要看奶還有鮑魚」、「奶跟鮑魚呢」，引誘小美自拍穿著胸罩局部胸部照片及以手遮乳頭胸部照片。

    113年8月小美母親知悉上情後，要求二人分手，曾男竟傳送「我不能保證不外流照片，但只要不告我就絕對不會外流，簡單來說就是直接撕破臉，但我不希望發生這種事」，使小美母親心生畏懼，致生危害於安全。

    法官審酌曾男與小美案發時為男女朋友關係，明知小美年僅14歲，正處年少，對於情慾之事尚屬懵懂，就其性自主權認知未趨成熟，仍與其性交，並引誘自拍性影像，影響其身心健全、人格發展；還傳送恐嚇訊息讓人心生畏懼，所為實屬不該，事後以30萬元和解。

    最後法官依姦淫幼女罪判刑3月。又犯引誘使少年自行拍攝性影像罪判刑1年6月。又犯恐嚇危害安全罪，處拘役50日，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，且緩刑期間應履行和解筆錄內容，並禁止對小美實施妨害性自主不法侵害行為，及禁止騷擾、接觸或其他非必要聯絡。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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