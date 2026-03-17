感情糾紛兩派人馬街頭街頭鬥毆 警逮5人另再追共犯

雙方人馬約在北市大龍街內談判。（記者劉慶侯翻攝）

台北市大同區昨日晚間發生兩幫人馬為解決感情糾紛而引爆的街頭械鬥事件 。26歲許姓男子不滿女子被連姓男子「截胡」，16日晚間雙方約大龍街89巷談判。連男帶6友人攜帶鎮暴槍助陣，許男僅和友人帶刀到場。結果兩方衝突中，許男持刀劃傷連男，連男同夥隨即開槍示警。警方獲報後趕抵現場逮捕許嫌等共5人。除再追查在逃嫌犯，訊後分別依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌將今日移送法辦。

警方表示，許男因不滿女友移情別戀，主動找上「新歡」連男談判。連男為壯大聲勢，找來6名友人助陣，並攜帶1把手槍外型的鎮暴槍。許男隨身攜帶刀械，並找來1名友人助拳。

請繼續往下閱讀...

雙方見面談判火爆，許男持刀接連劃傷連男，連男躲避不及手臂2處劃傷。連男友人立刻拿出鎮暴槍威嚇，並對空開1槍。轟然炸裂巨響在深夜格外刺耳。兩方人馬見事態鬧大，馬上丟下鎮暴槍四散逃竄。

大同分局獲報迅即趕到場，在地上撿到1把鎮暴槍，並護送受傷哀叫不已的連男就醫治療。警方在現場帶回連男、許男與1名女子等5人。連男陣營4人與許男陣營1人則趁亂逃逸。警方認定連男涉及聚眾鬥毆罪，並認定許男涉及傷害罪，今日將分別移送法辦。

警方現場拾獲作案用鎮暴槍。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法