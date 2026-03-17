為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    毒水當開水！花蓮身心障少女誤飲亡 毒父判6月

    2026/03/17 09:17 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮地方法院。（記者王錦義攝）

    花蓮地方法院。（記者王錦義攝）

    花蓮一名領有身心障礙手冊的少女，去年因誤飲父親隨手放置在客廳電視櫃上的安非他命吸食器過濾水，不幸中毒身亡。花蓮地方法院近日審結，認為被告范姓父親身為保護人卻疏於照顧，在準備程序中被告就認罪，依過失致死罪判處有期徒刑6個月，可易科罰金。

    檢警調查，花蓮縣62歲范姓男子長期吸食安非他命，去年7月間，他把使用過的毒品吸食器隨手放置在住家客廳電視櫃上。家中患有重度智能障礙且判斷能力不足的女兒，因無法辨別吸食器內裝有滲透毒品的過濾水，不慎誤當成一般飲用水喝下。

    同年7月24日傍晚，范男發現女兒臉色慘白、叫喚不應，雖緊急撥打119送往醫院搶救，但仍因吸入過量甲基安非他命中毒，於當晚宣告不治。案經花蓮地檢署相驗，法醫化驗血液發現其體內甲基安非他命濃度竟高達14.433μg/mL，隨即將范父依過失致死罪起訴。

    法官審理時指出，范男身為被害人的父親，依法具有採取安全妥適照護的「保證人地位」，卻將具有致命風險的毒品器具放在身障子女隨手可得之處，行為實屬不該。考量范男犯後坦承犯行、態度尚可，且目前無業、無其他子女需扶養，法官依過失致死罪判處6月徒刑。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播