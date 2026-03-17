毒水當開水！花蓮身心障少女誤飲亡 毒父判6月

花蓮地方法院。（記者王錦義攝）

花蓮一名領有身心障礙手冊的少女，去年因誤飲父親隨手放置在客廳電視櫃上的安非他命吸食器過濾水，不幸中毒身亡。花蓮地方法院近日審結，認為被告范姓父親身為保護人卻疏於照顧，在準備程序中被告就認罪，依過失致死罪判處有期徒刑6個月，可易科罰金。

檢警調查，花蓮縣62歲范姓男子長期吸食安非他命，去年7月間，他把使用過的毒品吸食器隨手放置在住家客廳電視櫃上。家中患有重度智能障礙且判斷能力不足的女兒，因無法辨別吸食器內裝有滲透毒品的過濾水，不慎誤當成一般飲用水喝下。

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同年7月24日傍晚，范男發現女兒臉色慘白、叫喚不應，雖緊急撥打119送往醫院搶救，但仍因吸入過量甲基安非他命中毒，於當晚宣告不治。案經花蓮地檢署相驗，法醫化驗血液發現其體內甲基安非他命濃度竟高達14.433μg/mL，隨即將范父依過失致死罪起訴。

法官審理時指出，范男身為被害人的父親，依法具有採取安全妥適照護的「保證人地位」，卻將具有致命風險的毒品器具放在身障子女隨手可得之處，行為實屬不該。考量范男犯後坦承犯行、態度尚可，且目前無業、無其他子女需扶養，法官依過失致死罪判處6月徒刑。

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