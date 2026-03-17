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    首頁 > 社會

    交友11歲國中女性侵 偵訊時痛哭仍判3年6月

    2026/03/17 09:03 記者陳建志／台中報導
    情境照

    情境照

    一名郭姓男子，透過交友軟體認識未滿12歲的國中少女小美（化名），卻在2024年底晚上，藉口到小美房間，將她推倒在床上發生性行為，小美媽媽得知氣炸提告，郭男坦承犯行但稱是合意性交，並在偵查時痛哭，辯稱不知道她未滿14歲，不過法官從少女外型，還有雙方互動，認為是卸責之詞，審酌未與小美和母親達成和解，依對於未滿14歲之女子為性交罪，判處3年6月徒刑，可上訴。

    判決指出，郭姓男子2023年透過交友軟體認識未滿12歲的小美（化名），卻在2024年11月1日晚上，藉口到小美房間，將她推倒在床上發生性行為，直到母親發現手機有和其他男子的合照，追問下才坦承有在家裡和郭男發生性行為，母親氣炸報警提告。

    台中地院審理時，郭男坦承當天有與小美發生性交行為，不過矢口否認有何對未滿14歲女子的性交犯行。辯稱兩人是合意性行為，並沒有強迫小美，不知道她的實際年齡，感覺應該是14歲至16歲左右，只承認觸犯對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪。

    辯護人並稱，案發後小美仍主動傳送親暱及有關懷孕議題的訊息給郭男，可證當時並未違反小美的意願；且從郭男在偵查庭知道小美實際年齡後痛哭的反應，就可知道他並不知道小美的實際年齡。

    不過法官認為，依我國學制就讀國一、國二，年紀通常為12歲、13歲，此為一般社會經驗所共知，郭男辯稱不知是卸責之詞。小美也證稱Line首頁就有寫自己的生日。

    法官審酌，郭男為滿足個人私慾，明知小美為未滿14歲的少女，身心發展均未成熟，仍與之性交，影響小美身心健康與人格發展，且犯後否認知道小美為未滿14歲的女子，又未與她及母親達成和解，但考量並未違反小美意願，依對於未滿14歲之女子為性交罪，判處3年6月徒刑，可上訴。

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