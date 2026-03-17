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    首頁 > 社會

    台中28歲女子獨攀火炎山失足墜坡 苗消10小時漏夜搜救下山

    2026/03/17 08:58 記者彭健禮／苗栗報導
    大批苗栗縣消防及義消人員上山搜救，順利將林女救援下山。（圖由消防提供）

    大批苗栗縣消防及義消人員上山搜救，順利將林女救援下山。（圖由消防提供）

    台中市一名28歲林姓女子，昨（16）日獨自前往攀登苗栗火炎山，不料，傍晚於香茅古道，不慎滑落10公尺深邊坡，苗栗縣消防局接獲林女求救電話，派遣搜救人員12人上山，於今天凌晨近3點，順利將受擦挫傷的林女救援下山，送醫救治。

    苗栗縣消防局勤務中心於昨天下午4點56分，接獲110轉報，指林女報案求救，其在距離三義鄉火炎山步道約600公尺的苑裡鎮香茅古道，不慎從該古道滑落約10公尺深邊坡受困。

    消防局勤務中心即派遣三義、苑裡及特搜分隊出勤，加上義消共計出動5車12人上山搜救。經搜救人員透過林女手機GPS定位及聯繫，於昨晚8點43分接觸到林女，檢視林女手腳輕微擦傷，意識清楚，可以行走，經搜救人員引導，於今天凌晨2點51分返回至登山口，並由苑裡91載送林女至苑裡李綜合醫院救治。

    苗栗縣消防局表示，林女為台中人，獨自前往攀登火炎山，呼籲民眾從事戶外活動，建議結伴同行，以利相互照應，此外也要準備糧食、飲水、保暖衣物，另手機電量充足、帶求救用口哨等，以備不時之需。

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