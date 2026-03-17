籃球滾馬路害騎士摔傷 男告中市府國賠敗北

台中地院判決葉男提告國賠敗訴。（資料照）

台中葉姓男子去年在北屯區1處公園籃球場練習投籃，籃球彈出場外滾到鄰近道路，導致1名機車騎士閃避不及摔車受傷，葉男事後認為，球場周邊未設防護網，管理機關有疏失要求國賠，案件經審理，台中地院認定市府設施並無欠缺，判決葉男敗訴。

葉男主張，去年7月25日晚間，他在北屯區仁愛公園籃球場投籃時，籃球意外滾出場地，進入道路範圍，造成騎士摔車，對方醫療費與相關損失共計2萬7187元，他認為，若球場周圍設有防護網或更完善阻隔設施，就能避免意外發生，市府建設局養工處應負管理不當責任。

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對此，養工處抗辯指出，其業務範圍僅負責園區日常清潔、植栽養護與設施巡查，並非球場原始設置機關，且球場與道路之間已有4公尺寬人行道作為緩衝帶，並設有約1.3公尺高植栽圍籬及公園入口石材標示區隔，自籃框至道路距離更長達13.5公尺，正常情況下難以直接滾落車道，過去也未曾發生類似事件。

法院審酌雙方提出的照片與現場資料，認為球場與道路之間確實設有人行道、植栽與入口設施作為區隔，進出動線亦有身障坡道與階梯等設施，整體設置並無明顯缺失，葉男雖提出騎士診斷證明與醫療單據，但僅能證明騎士受傷事實，無法證明養工處在設置或管理上存在違失，法官指出，國賠責任須以公有設施有設置或管理欠缺為前提，本案難認市府有何可歸責事由，因此駁回葉男請求，判決敗訴，全案仍可上訴。

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