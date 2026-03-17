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    負責軟禁「車主」沒經手贓款 李男跟詐團被判連帶賠200萬

    2026/03/17 08:09 記者黃美珠／新竹報導
    新竹地院認定詐團中負責軟禁監管「車主」的人，一樣是詐騙的共犯，需要連帶賠償被害人的損失。（記者黃美珠攝）

    新竹地院認定詐團中負責軟禁監管「車主」的人，一樣是詐騙的共犯，需要連帶賠償被害人的損失。（記者黃美珠攝）

    李男加入幫詐欺集團，負責軟禁、圈養提供人頭帳戶的「車主」，沒實際出面當「車手」。他的詐團被破，受騙破財200萬的吳男狀告要他連帶賠償200萬元。新竹地院民庭認為，李男從事組織犯案，雖沒直接拐騙吳男，但是組織、結構性犯罪，判准吳男勝訴，李男要負連帶賠償責任，償還吳男200萬的損失。

    判決書指出，李男2022年底跟張、林、鄧姓等男加入以曾男為首的詐團，邊提供人頭帳戶給詐團，也邊幫忙軟禁「車主」，作為詐欺結構性犯罪的「控車集團」成員。

    他們先在網路刊登高薪求職廣告，吸引「車主」上門，把這些「車主」包含網銀在內的所有金融帳戶資料拿到手，就把他們集中載到「控點」軟禁，李男從中牟取控車集團的所有開銷，也分贓收取因人頭帳戶成功拐到的錢財。

    被害人吳男是在2023年初中投資詐騙的套路，分2次共匯出200萬，所以在李男所屬的詐團落網後，提起附帶民事訴訟要李男等人連帶賠償、還他的錢來。

    李男主張又不是他騙的人，他頂多就是對車主犯下妨害自由，更否認自己曾在本案的刑庭上自白參與詐騙，要求民庭駁回吳男的賠償請求。

    但民庭法官認為刑庭已經調查清楚，李男參與的是洗錢等組織犯罪，刑庭開庭時也多次認罪。所以李男雖非實際拐騙吳男的行為人，但他替詐團看管軟禁車主，就是有共同的犯意和行為，要對吳男受害負責。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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