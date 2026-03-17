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    台中醫美診所涉挖礦竊電 員工怒指惡性倒閉、沒拿資遣

    2026/03/17 06:14 記者黃旭磊／台中報導
    比特幣。（法新社檔案照）

    比特幣。（法新社檔案照）

    台中市西屯區一家醫美診所負責人，今年初遭台中地院判決，有員工涉嫌於民宅挖比特幣礦場，需賠償台電3348多萬元，1名女員工投訴本報，稱診所已於15日倒閉，老闆夫妻拒付資遣費，「要員工自己去找市府」，台中市勞工局未接獲資遣通報，診所也無人回應。

    醫美診所女員工表示，老闆夫妻透過line群組，通報15日結束營業，庫存以各部門點交庫存表為主，會變賣處理債權，至於員工權益，會向政府申請資遣通報、協助保障應有權利，都會按照政府規定處理。

    員工說，老闆要他們自己去找市政府，至今尚未付給資遣費。本報致電診所已無人接聽，轉接手機也是語音信箱。

    台中市勞工局說，還沒接到這家醫美診所資遣通報，按「勞動基準法」第16條資遣預告期規定，雇主如有資遣勞工情形，應於勞工離職前10日辦理資遣通報。

    員工指稱，診所今年1月底，暗中在民宅、商用空間架設挖比特幣礦場，透過鑿牆破壞電表、私拉裸線全天候竊電挖礦牟利，至少8座非法礦場、近700台礦機日夜運轉，竊電規模驚人，遭台中地院判賠台電3348多萬元。

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