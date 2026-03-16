3/16 2億威力彩摃龜！今彩539頭獎開1注 800萬獎落恆春

3月16日開獎的第115000067期今彩539，頭獎開出1注，獎落屏東恆春。（本報合成）

3月16日開獎的第115000067期今彩539，頭獎開出1注，由屏東縣恆春鎮城北里中正路101號1樓的「金旺彩券行」開出；第115000022期威力彩頭獎摃龜。

第115000022期威力彩中獎號碼為「第一區：14、26、28、31、32、34，第二區：01。」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共58注中獎，每注可得2萬元；伍獎共184注中獎，每注可得4000元；陸獎共1502注中獎，每注可得800元；柒獎共2831注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6743注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9852注中獎，每注可得100元；普獎共3萬8978注中獎，每注可得100元。

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第115000067期今彩539中獎號碼為「17、19、21、29、34」。頭獎開出一注，可得800萬元；貳獎共255注中獎，每注可得2萬元；參獎共8805注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬2538注中獎，每注可得50元。

第115000067期39樂合彩中獎號碼為「17、19、21、29、34」。四合開出5注，可得21萬2500元；三合共455注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4150注中獎，每注可得1125元。

第115000067期3星彩中獎號碼為「008」。壹獎共63注中獎，每注可得5000元。

第115000067期4星彩中獎號碼為「6783」。壹獎共20注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩等中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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