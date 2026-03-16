按喇叭啟動戰鬥模式！高雄2轎車理論變互撞 4人掛彩送醫

鄒男（右車）不滿方男倒車撞到妻兒，開車撞擊左側方男的轎車。（民眾提供）

高雄市三民區河堤路與敦煌路口今（16）日下午發生一起行車糾紛引起的衝撞事故，轎車駕駛方男（49歲）因不滿鄒男（66歲）右轉未打方向燈而按喇叭提醒，未料遭鄒男及車上乘客共3人下車理論，方男嚇得要開車離開時，不慎暴衝撞擊鄒車的2名乘客，引發鄒不滿開車衝撞方男車輛，導致方男及副駕駛座的方妻，以及鄒車上2名乘客受傷送醫。

據了解，案發當時鄒男開車載著太太張女（67歲）和兒子（39歲）行駛於河堤路與敦煌路口時，因要右轉未打方向燈，方男開車載著太太吳女（45歲）在後方見狀，因此按喇叭提醒，未料，雙方行駛至聯興路與敦煌路口時，鄒男、太太及兒子不滿被按喇叭，下車要找方男理論，方男當下欲倒車離開現場，但換檔時不慎導致車輛暴衝，撞到鄒妻與鄒兒，導致手腳及頭部擦挫傷，鄒男不滿妻兒遭撞受傷，於是開車衝撞方男的車輛至少4次，警方到場仍用腳猛踹方男車門，造成方男及太太也掛彩。

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警方表示，現場除了鄒男以外，共有4人頭部及手腳擦挫傷，分別為駕駛方男手、胸擦挫傷，頸部拉傷，乘客吳女頭部、手、腳擦挫傷；另一輛轎車乘客鄒兒頭部撕裂傷、張女手腳擦挫傷，送醫時皆意識清楚，將朝殺人未遂、傷害、毀損及公共危險案偵辦中。

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