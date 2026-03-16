彰化一家三口聯手逃稅詐貸1400萬 母女做假帳母判1年半、罰108萬

一家三口虛設行號，做假帳，媽媽被判1年6月徒刑，108萬元罰金。（資料照，記者顏宏駿攝）

彰化有一家人，爸爸張男找人頭開設報關行，所設20間水產漁貨公司都是人頭公司，媽媽蔣女和女兒聯手做假帳逃漏稅，向銀行詐貸1400萬元。他們被檢調查出共有236筆逃漏稅，全案經彰化地院審理，媽媽涉案部分審理終結，被判1年6月徒刑及108萬元罰金。

判決書指出，爸爸早年曾在海關任職，離職後開設公司從事報關業務，他負責找人頭當公司負責人，由其妻擔任總會計、女兒擔任出貨會計，一家人聯手經營水產漁貨進出口業務。

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判決書指出，2013年間爸爸主動接洽某水產集團負責人，聲稱可以幫對方節省進口水產的關稅，找來一名李男當人頭公司負責人，以他的名義進貨，再指示太太客人進口貨物的重量報得比實際輕，價格也壓低到所謂的「海關核定價格」，再用人頭公司名義報關。李男當人頭公司負責人，每月領2萬元，共領了64萬元。

媽媽除了製作不實報關文件外，為了讓公司帳面好看，方便日後向銀行貸款，還與爸爸在該公司與其他20幾家空殼公司之間虛開發票，製造公司業績很好的假象。真正的貨款分成兩筆，一筆透過正常管道匯出，差額部分利用海外帳戶偷偷匯給國外廠商。不到一年，李男的人頭公司，就幫該集團逃漏及短繳關稅、營業稅超過數百萬元。

全案經過法院審理後，合議庭認定太太雖然不是主謀，但身為總會計，對於作假帳、虛開發票等犯行，進行236次詐欺得利罪，判6月徒刑；填製不實會計憑證罪判6月；使財務報表不實罪判5月；易科罰金部分合併執行6月，不得易科罰金部分合併執行1年6月，罰金部分合併執行108萬元。

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