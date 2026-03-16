北車外燒紙、餘燼丟捷運站 縱火犯被逮強制送醫

鍾姓男子在台北車站外一處空地焚燒紙張後，再拿灰燼去捷運站丟，落網後精神狀況不穩，也說不出動機緣由，警方除將他依公共危險送辦，也將他強制送醫。（記者王冠仁翻攝）

桃園機場捷運台北車站的清潔人員，今早發現站內一處廁所外連通道地板上，居然有大量紙張焚燒過後的灰燼，隨即通報站務人員與警方。警方根據監視器畫面追查，循線在台北車站附近逮到鍾姓男子，還查出他當時是先在台北車站外一處空地焚燒紙張後，再拿灰燼去丟；他落網後精神狀況不穩，也說不出動機緣由，警方除將他依公共危險送辦，也將他強制送醫。

北市警中正一分局博愛路派出所今天早上接獲通報，桃園機場捷運人員聲稱，機捷台北車站內一處連通道廁所外，有清潔人員發現一名男子腳邊地板有紙張燃燒灰，懷疑有人縱火，於是通報站長到場；男子面對站長關心卻保持沉默，隨後忽然交付一個打火機後就逕自離去。

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警方不敢大意，立刻調閱監視器畫面追查，警方在畫面中掌握一名身穿黑衣黑褲、揹著橘色背包的男子涉有重嫌，追查其行蹤，最終在今天早上11時許，於Z區地下街出口處逮到這名35歲鍾姓男子。

警方勘查灰燼被發現處，察覺該處並非起火地點，於是擴大清查，這才發現原來當時鍾嫌先在北車附近一處空地焚燒紙張等雜物，他燒完以後，才將這些灰燼拿去機捷台北車站內棄置。

警方追問鍾嫌縱火動機，但他精神狀況不穩，無法正常表達與交談，警方於是將他依公共危險準現行犯逮捕，隨後將他強制送醫。

中正一分局強調，捷運車站內，每日往來人潮眾多，任何危險行為都可能釀成重大事故。警方將持續加強與站務系統的連繫，並針對治安死角強化巡邏，保障通勤民眾之生命財產安全。

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