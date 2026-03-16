毒駕自撞分隔島又撞計程車 搜出喪屍煙彈還在茫

新北警方將王嫌依毒品及公共危險罪嫌移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

王姓男子昨天（15日）吸食毒品後，竟駕駛租賃車上路，他行經新北市中和區時先自撞分隔島，但未停下仍執意往前開，再擦撞路過的計程車，警方到場見王男精神恍惚，隨後搜出喪屍煙彈，但他似乎還在茫，經毒品唾液快篩呈陽性反應，詢後移送偵辦。

中和警分局調查，21歲王嫌住在新北市新莊一帶，他昨天中午12時許，駕駛租賃車前往中和找朋友，準備返家時竟吸食喪屍煙彈後上路，行經中和中山路二段355巷時先自撞分隔島，但未停下仍右轉開往中山路二段行駛。

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據知，由於王嫌精神恍惚，一下差點衝上人行道，一下又橫切2線車道差點撞上分隔島，最後擦撞55歲王男駕駛的計程車才停下，路過民眾見狀後連忙報案。

據指出，警方到場時，先在車內搜出依托咪酯菸彈及電子煙主機，隨後對王嫌實施毒品唾液快篩呈陽性反應，當場製單舉發並扣車，但他支吾其詞似乎還在茫，警方詢後，將王嫌依公共危險及毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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王嫌毒駕上路先自撞分隔島後，再擦撞計程車肇事。（記者陸運鋒翻攝）

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