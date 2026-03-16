清明掃墓雜草火警多了 南科消防至南科實中宣導防震防火

南科消防分隊至南科實中宣導防震防火觀念，並透過演練，幫助師生將防災知識轉化為身體記憶。（圖由南科分隊提供）

清明節將屆，近來全台各地頻傳雜草火警，讓消防人員疲於奔命，也造成空氣污染。南科消防分隊今（16）日前往國立南科國際實驗高級中學，向師生宣導防震防災觀念，也提醒民眾「清明掃墓不用火」，避免引發火災。

強震常易伴隨火災、瓦斯外洩等「複合型災害」的巨大威脅，為了全面提升校園整體的防災應變量能，南科消防分隊今天到南科實中舉辦防災宣導，除了扎根「趴下、掩護、穩住」的地震避難動作，也針對震後可能引發的火災進行實務探討與演練。

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消防人員現場指導師生操作消防栓與滅火器，希望藉此幫助師生將防災知識化為身體直覺記憶，萬一面臨震後初期火災時，能具備基礎滅火技能，及時控制火勢。

針對即將到來的清明節，近來已有民眾提早掃墓，南科消防分隊也推廣「清明掃墓不用火」的觀念。

台南市政府消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，災害雖然可怕且難以預測，但只要平時累積防災知識，透過實際演練，熟悉避災離災原則，災難來臨時就能穩住陣腳、冷靜面對，期盼藉由宣導，喚醒大眾防災意識，將安全種子由校園散播至家庭，共同構築安全環境。

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