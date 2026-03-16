蔡正元三中案判3年6月定讞 北檢今收卷啟動執行程序

前立委蔡正元。（資料照）

前國民黨立委蔡正元與前總統馬英九等人涉入「三中案」，被控造成國民黨72億多元損害，涉犯證券交易法特別背信等罪。一審判馬英九等人無罪，二審去年12月31日維持無罪判決；至於蔡正元涉業務侵占等罪，二審仍判刑3年6月，不得上訴。高檢署今發交台北地檢署執行，北檢表示已收到高檢執行案卷，將依程序分案辦理執行作業。

全案起於2003年「廣電三法」修正，要求黨政軍於2005年底前退出媒體。國民黨隨後由華夏公司出售三中股權給中時集團成立的榮麗投資公司，交易總額逾90億元，並承接數十億元負債。2006年，民進黨人士質疑交易賤賣，最高檢特偵組調查後認定合理，2014年結案。北檢接獲告發重啟偵辦，依特別背信等罪起訴馬英九等6人，犯罪事實涵蓋多筆股權與不動產交易，以及蔡正元侵占與洗錢部分。

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一審認為，馬英九未擔任涉案公司董事或管理職務，不具特別背信身分；檢方亦未證明張哲琛、汪海清違反職務義務或造成損害。唯一被判有罪者前中影董事長蔡正元，依業務侵占罪判3年6月，另違反商業會計法判6月，得易科罰金。

二審高院去年12月判決，蔡正元維持原判，針對業務侵占、背信的部分，此部分不得上訴；另犯罪所得原沒收2億8032萬元，改沒收2億3919萬元。

高院近期檢齊卷證，移送高檢署執行。高檢署3月6日收到全部卷宗，今發交北檢執行，北檢後續將依程序分案辦理執行作業。

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