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    北市消防局推「幾近錯誤」通報與勤務前健檢 全面升級職場安全

    2026/03/16 16:02 記者姚岳宏／台北報導
    北市消防局推動「幾近錯誤事件（Near Miss）」通報制度，強化職場安全。（記者姚岳宏翻攝）

    北市消防局推動「幾近錯誤事件（Near Miss）」通報制度，強化職場安全。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市消防局在114年度內政部消防署績效評核中榮獲「特優」佳績，展現卓越的職業安全衛生推動成果。為持續精進，消防局長莫懷祖於今日主持啟動會議，邀集安全衛生防護委員會與專業輔導團隊，共同研商具體改善措施；未來將以事前預防為核心，全面強化打火弟兄的作業安全與健康保障，打造更完善的救災職場環境。

    為有效降低救災勤務風險，消防局今年度特別建立「幾近錯誤事件（Near Miss）」通報制度，這項新機制鼓勵同仁主動回報潛在的危險情境，透過專業分析提前發掘問題並找出對策，讓安全防護從過去的事後檢討，成功轉型為事前預防。同時，局內也積極推動職業安全相關證照課程，深化整體的專業防護量能，讓職安觀念真正融入日常勤務的每一個環節。

    在人員身心健康管理方面，考量到消防工作極具高強度與高壓力，消防局全新導入勤務前健康自主管理機制，救災人員在出勤前，將自主量測血壓、心率、體溫及酒精濃度等關鍵生理指標，藉由即時掌握自身狀況，有效強化勤務前的風險辨識。此外，更規劃了專業醫護人員駐點諮詢服務，提供生理與心理的雙軌支持，給予第一線人員最全面的身心照護。

    消防局強調，職業安全衛生是一項需要長期深耕的永續文化，未來將持續導入各項科學管理工具，秉持「以人為本」的核心精神，從制度、環境與健康三大面向同步升級，作為全體打火英雄最堅實的後盾。

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