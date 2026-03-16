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    超驚險！台中工地鋼筋掉落 砸凹車頂毀民宅遭勒令停工

    2026/03/16 15:44 記者陳建志／台中報導
    台中市東區自由路一處工地，今天上午發生鋼筋墜落意外，造成1輛停放在下方的自小客車車窗破裂、車頂凹陷。（記者陳建志翻攝）

    台中市東區自由路一處工地，今天上午發生鋼筋墜落意外，造成1輛停放在下方的自小客車車窗破裂、車頂凹陷。（記者陳建志翻攝）

    台中市東區自由路四段109巷內一處工地，今天上午9點多，疑工人施工不慎，導致1根鋼筋墜落地面，先砸壞1輛自小客車的車窗和車頂，接著又彈向對街的民宅，導致民宅遮雨棚、屋內商品損壞，所幸沒有人員傷亡，目前已由工地主任出面協調後續賠償事宜；台中市都市發展局也已勒令工地停工，並限期改善。

    這起工地意外發生在今天上午9點41分左右，當時東區自由路四段109巷內一處建案的工地有工人在施工，卻不慎造成1根鋼筋墜落，先砸中下方1輛自小客車的車窗和車頂，造成車窗破裂、車頂凹陷，接著又彈向對街一間民宅，造成民宅遮雨棚、屋內商品損壞。

    台中市政府都發局表示，此案並未造成人員傷亡，已立即要求工地停工檢查並限期改善，同時要求業者與受損車輛及民宅所有權人協調賠償事宜。

    都發局指出，經查現場安全防護措施不足，已依違反《建築法》第63條、第89條規定，裁處新台幣1萬8000元罰鍰，並勒令停工及限期3日內完成改善。此案另委託台中市結構工程技師公會於今日下午辦理專案稽查，並督促工地積極加強相關安全防護措施，以確實維護公安，保護市民安全。

    都發局表示，後續工程若申請復工，須提出施工及安全防護改善計畫，並經第三方專業技師公會勘查確認已無公共安全疑慮後，始得復工；市府也將委託台中市結構工程技師公會辦理專案稽查，督促工地落實施工安全措施，以維護公共安全。

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