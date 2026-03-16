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    首頁 > 社會

    好市多女廁驚魂！女子突抽蓄倒地獲救 發文尋救命恩人

    2026/03/16 15:36 記者黃旭磊／台中報導
    台中女鉀離子過低，臥倒北屯好市多（見圖）廁所。（記者黃旭磊攝）

    台中女鉀離子過低，臥倒北屯好市多（見圖）廁所。（記者黃旭磊攝）

    台中女消費者在好市多北台中店（北屯）1樓女廁，突發鉀離子過低倒地抽蓄，上半身幾癱瘓、兩隻手抽蓄變成蓮花指無法報警，斷續對著進門女孩說「救……我」，善心人協助報警救命，患者「晶晶」康復後，在脆（Threads）發文尋獲救命恩人。

    「真的很抱歉，那個畫面應該把妳嚇得不輕」，「晶晶」3月9日晚上6點許，突因鉀離子過低發作，倒臥北屯好市多1樓女廁廁所門口，身體持續抽蓄、上半身癱瘓，「晶晶」兩手抽蓄變成蓮花指，拿不起手機，只能斷續對剛進門女孩說：「救……我……」、「救……護……車……」。

    「晶晶」經好市多幹部協助送醫，恢復健康後在脆（Threads）發文尋找救命恩人，稱「真的很想親自跟妳說一聲謝謝」，好市多專員網巡發現，聯繫到救命女子，tiffany回覆說，好市多工作人員打電話來，當下腦中一片空白，趕快去找工作人員幫你，人沒事了就好，舉手之勞不用客氣。

    好市多（Costco）表示，賣場積極協助聯繫，提醒會員關注自身健康，並讓這份溫暖在會員間持續傳遞。

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