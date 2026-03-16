拖3.7公里收4萬5！詢價4000、收費多10倍 民眾報案批「詐騙」

尤男請民間拖吊公司拖車，詢價3.7公里只要4000元左右，不料抵達目的地，拖吊車竟向尤男索取4萬5000元拖吊費，尤男不滿報警。（記者徐聖倫翻攝）

尤姓男子昨開車至新北市新莊區好市多量販店購物，離開時發現汽車發不動，於是請民間拖吊協助。尤男詢價3.7公里只要4000元左右，不料抵達目的地，拖吊車竟向尤男索取4萬5000元拖吊費，尤男不滿報警。警方後續傳訊拖吊車公司許姓負責人到案，許男供稱價目透明，民間公司不比公家。

許男向警方表示，他們公司昨下午2時許接獲任務，抵達好市多外頭時，也出示平板電腦同意書讓尤男簽字，經過完整程序才進行拖吊作業。

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尤男則反駁，本來問從好市多拖吊至新莊公園附近，3.7公里約只要4000多元，加上他們人來了之後，一直催促趕緊在同意書上簽字，情急之下才簽了字讓他們作業。豈料拖到新莊公園附近車廠，對方卻要價45000元，根本不合理。

警方獲報趕抵，查看同意書，確實上頭載明拖吊費用為3萬9720元，加上各式費用以及10%服務費，一共是4萬5000元。

警方受理報案，並約談拖吊車公司負責人許姓男子，許男稱網路都有載明，現場也要求簽字，程序上並沒有錯誤，認為公司方沒有錯；尤男則認為價格高得離譜，還不給時間看完同意書，根本詐騙，堅持提告。警詢後，依詐欺罪嫌將許男送辦。

警方表示，本案同時也通報公平交易委員會進一步調查，另建議找新北消保官申訴「價格遠高於市場行情」。

拖吊車正準備前往好市多。（記者徐聖倫翻攝）

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