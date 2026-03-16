妹妹不滿被開單找助陣 哥哥衝下樓員警亮電擊棒警戒

吳男向員警理論。（記者王冠仁翻攝）

吳姓女子昨晚騎機車要返家，將機車騎上人行道，恰好被巡邏員警見到並開單舉發。吳女不滿，跑回家找哥哥抱怨，吳男隨即衝下來跟員警理論；員警見他情緒激動，開啟電擊棒警戒，吳男見狀更加生氣，雙方在路邊爆發激烈口角，吳男更指控警方執法過當。對此，轄區警方今天回應，力挺執勤員警，但也強調當事人若有疑慮可循管道申訴。

北市警大同分局今天表示，當時員警見到吳男情緒激動，員警自認自身之生命、身體、裝備有遭受危害之虞故持電擊槍警戒、喝令勿靠近並呼叫支援警力，屬於合理防衛措施。

請繼續往下閱讀...

大同分局民族路派出所員警昨晚9時許，巡邏經過台北市大同區大龍街時，發現路旁有一名女機車騎士將車騎上人行道，員警於是上前開單舉發。被開單的吳女不滿，隨即跑回家找哥哥求助，吳男氣急敗壞跑下樓，找員警理論，還不斷嗆員警為何要罵他妹妹。

員警見吳男情緒激動，於是掏出電擊棒開啟保持警戒，同時呼叫支援警力，吳男見狀越發生氣，在路邊不斷跟員警大吵。

幸虧當支援警力到場後隔開吳男，吳男卻一直嚷著員警執法過當；支援警力告訴他，如果對員警執法過程有疑義，可循相關管道申訴，最終吳男才離去，結束這場鬧劇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法