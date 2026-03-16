為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    獨家》韓僑協會理事長偷賣協會建物A走逾300萬 涉業務侵占被起訴

    2026/03/16 14:22 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地檢署近日偵結，認定任京皓涉犯業務侵占罪，提起公訴。（記者吳昇儒攝）

    基隆地檢署近日偵結，認定任京皓涉犯業務侵占罪，提起公訴。（記者吳昇儒攝）

    台灣省韓僑協會理事長任京皓2022年9月間，未經過韓僑協會會員大會同意，竟將協會所有的房產以310萬元出售，並於買賣契約書上盜蓋韓僑協會印章，把房產過戶給駱姓買家，所得侵占入己。協會成員清查發現協會房產遭變賣，對任男提出告訴。基隆地檢署近日偵結，認定任京皓涉犯業務侵占等罪，依法提起公訴，並於本月6日移審。

    檢察官調查，80多歲韓國籍男子任京皓於2021年3月27日起，接任韓僑協會，為圖私利，利用掌管協會印章之便，未經過大會同意於2022年9月1日將協會位於基隆市中正區港濱段的某建物及土地，以310萬元出售給駱姓買家。並於同年月29日在土地登記申請書上盜蓋韓僑協會印章，交付給基隆市地政事務所，將房產正式過戶給駱男；所得的310萬元價金，則被任男侵吞。

    韓僑協會會員事後調查發現，原為協會房產卻過戶給他人，且出售價金也未繳回協會，憤而對理事長任京皓提出告訴。

    檢察官偵訊後，認為任京皓所為已涉犯行使偽造私文書、業務侵占等罪，提起公訴，並請法官依較重的業務侵占罪論處；另售屋的不法所得310萬元，宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依規定追徵其價額。

    基隆地檢署偵辦期間，認為韓國籍的任京皓有逃亡之虞，諭令限定出境、出海，今年3月6日移審後，基隆地院也認為任男有逃亡之虞，裁定任男於3月10日起限制出境、出海8月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播