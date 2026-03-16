獨家》韓僑協會理事長偷賣協會建物A走逾300萬 涉業務侵占被起訴

基隆地檢署近日偵結，認定任京皓涉犯業務侵占罪，提起公訴。（記者吳昇儒攝）

台灣省韓僑協會理事長任京皓2022年9月間，未經過韓僑協會會員大會同意，竟將協會所有的房產以310萬元出售，並於買賣契約書上盜蓋韓僑協會印章，把房產過戶給駱姓買家，所得侵占入己。協會成員清查發現協會房產遭變賣，對任男提出告訴。基隆地檢署近日偵結，認定任京皓涉犯業務侵占等罪，依法提起公訴，並於本月6日移審。

檢察官調查，80多歲韓國籍男子任京皓於2021年3月27日起，接任韓僑協會，為圖私利，利用掌管協會印章之便，未經過大會同意於2022年9月1日將協會位於基隆市中正區港濱段的某建物及土地，以310萬元出售給駱姓買家。並於同年月29日在土地登記申請書上盜蓋韓僑協會印章，交付給基隆市地政事務所，將房產正式過戶給駱男；所得的310萬元價金，則被任男侵吞。

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韓僑協會會員事後調查發現，原為協會房產卻過戶給他人，且出售價金也未繳回協會，憤而對理事長任京皓提出告訴。

檢察官偵訊後，認為任京皓所為已涉犯行使偽造私文書、業務侵占等罪，提起公訴，並請法官依較重的業務侵占罪論處；另售屋的不法所得310萬元，宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依規定追徵其價額。

基隆地檢署偵辦期間，認為韓國籍的任京皓有逃亡之虞，諭令限定出境、出海，今年3月6日移審後，基隆地院也認為任男有逃亡之虞，裁定任男於3月10日起限制出境、出海8月。

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