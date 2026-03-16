安全帽戴太鬆也違規！ 騎士發文控警刁難 信義分局：可提出申訴

警方說，當時騎士以極快語速唸出身分證字號，員警為了慎重起見要求再次確認。（記者姚岳宏翻攝）

台北市一名男子今日凌晨騎機車被警方攔查，員警認定他未繫緊安全帽帶，開單舉發交通違規，該騎士事後在社群平台上發文，指控六張犁派出所員警惡意盤查，並以「安全帽太鬆」為由強行開單，過程態度脅迫且誣指他謊報身分證字號，對此，信義分局出面澄清，強調該名騎士的安全帽帶確實未繫緊，已違反交通規則，警方一切依法舉發，絕無刻意刁難之情事。

機車騎士在貼文中表示，自己先是被員警攔下，指控變換車道未打方向燈，隨後又被改指違規未依規定戴安全帽，騎士不滿地表示，員警認定他的安全帽太鬆、會左右晃動，但他質疑員警自己的安全帽同樣沒有拉緊，此外，騎士自認已清楚報出3次身分證字號，卻被員警指控刻意打錯、妨礙盤查，讓他感到強烈的脅迫感與不合理。

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針對騎士指控，信義分局還原事發經過，警方表示，3月16日凌晨1時27分左右，六張犁派出所員警於信義路五段與莊敬路口巡邏時，發現該騎士疑有違規而依法攔停，檢視，騎士的安全帽雖有扣上扣環，但帽帶明顯未繫緊，導致安全帽無法穩固戴於頭上，因此依《道路交通管理處罰條例》第三十一條第六項舉發。

至於身分查證引發的爭議，警方澄清，當時騎士以極快語速唸出身分證字號，員警為了慎重起見要求再次確認，騎士卻以撥打電話為由拒絕回應，並非警方刻意找碴。

警方呼籲，依照《道路交通安全規則》規定，安全帽應正面朝前、於顎下繫緊扣環且不致晃動。若民眾對違規舉發有疑義，可依循救濟管道向分局或裁決機關提出申訴，以維護自身權益。

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