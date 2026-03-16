離譜路倒！ 嚇人酒測值驚動警方 調監視器真相曝光

蘇男泥醉倒臥路口。（民眾提供）

高雄市左營區今（16）日上午發生一起離譜路倒案，63歲蘇男過斑馬線後，突然倒地不起，員警獲報關懷，發現他渾身酒氣以為是酒駕案，蘇男酒測值高達驚人的1.22mg/L，卻遍尋不著他的交通工具，經調閱監視器，才發現他是從自家走出來，因為睡不著在家裡喝酒，卻跑到街頭倒頭大睡。

左營分局文自派出所今天上午8時許獲報，重立路與孟子路口有民眾路倒，警方及119救護人員馳赴現場處置，發現蘇男身上散發出濃濃的酒味，以為是酒駕案，蘇男泥醉不醒人事，且無法言語，但員警實施酒測時他相當配合，且一次就完成。

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員警訪查目擊民眾，希望能找出蘇男交通工具，卻沒人說得出來，只說他徒步走到路口就倒下，恰巧有民眾認識蘇男，警方協請前往蘇男家中通知家屬到場，陪同就醫。蘇妻向警方表示，蘇男因為睡不著，自家飲酒。

警方調閱監視器，發現蘇男獨自從住家走出，他還能在路口停等交通號誌，慢悠悠地走過斑馬線，但到了路口隨即倒下，路過民眾見狀立即報警，他路倒地點離家只有80公尺，並未駕駛任何交通工具，無酒駕情事。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

蘇男突然倒臥路口。（民眾提供）

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