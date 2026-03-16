駕車行經台74線疑為閃避左車翻車 幸僅輕傷

黃男駕車行經台74線，疑為閃避同向左側車輛變換車道致失控自撞中央分隔島翻車。（民眾提供）

黃姓男子駕駛轎車，今天凌晨4時多行經台中市潭子區台74線21.2公里處時，疑因閃避同向左側車輛變換車道致失控自撞中央分隔島翻車，致車子受損，黃男身體有多處擦挫傷，送醫後幸無大礙，大雅警分局依規定調閱監視器並鎖定涉案車輛，將通知車主儘速到案說明，進一步釐清事故責任。

大雅警分局表示，今天凌晨4時11分許，黃姓男子（51歲）駕駛轎車向東行經台中市潭子區台74線21.2公里處時，疑因閃避同向左側車輛變換車道，致失控自撞中央分隔島翻車。

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員警到場處置時，黃男經檢測無酒精反應，轎車車頭及車身受損，身體有多處擦挫傷，送醫後幸無大礙。

警方依規定調閱監視器，目前已鎖定涉案車輛，將通知車主儘速到案說明，進一步釐清事故責任，並呼籲駕駛人行經快速道路應遵守交通規則，變換車道時應注意左右來車，避免突然變換車道造成他車閃避不及，共同維護行車安全。

黃男駕車行經台74線，疑為閃避同向左側車輛變換車道致失控自撞中央分隔島翻車。（民眾提供）

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