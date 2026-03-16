黑幫圍標核電廠億元工程 檢不服判太輕、高院駁回上訴

核一廠。（資料照）

士林地院2023年8月23日宣判「黑幫圍標核電廠億元工程案」，認定天道盟同心會金山分會長、綽號「村哥」的郭簡村犯16個政府採購法，合併判得易科罰金之刑2年；具公職人員身分的台電總部核能技術處廠房佈置組主管賈儒龍犯6個貪污罪，併判5年6月徒刑、褫奪公權2年，犯罪所得55萬餘元沒收。檢方提起上訴，但高等法院今駁回上訴。

起訴指出，郭開設營造公司，覬覦北海岸兩座核電廠的工程採購利益，與同樣開營造公司的張煌懋等4人組成圍標集團，由郭負責分配圍標或指定陪標廠商，借用符合資格但無意承攬的5家廠商名義輪流得標承作。

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郭若遇到其他廠商來競標，除以金錢利誘使其不要投標，還會在投標截止日於核一、二廠門口守候，阻擋廠商入場投標；自2016年起至2019年止，郭男不法獲得16項工程。

郭還被查出，2017年投標邊坡救災工程時，因許姓土木包商私下邀集其他廠商參與競標，導致郭損失150萬元搓圓仔湯費，2019年3月間威脅許拿出百萬元遭拒，竟唆使小弟持刀棍砍殺許，許重傷送醫。

至於台電主管賈儒龍則於2011年至2020年間，經辦核一廠修繕、補強等小額工程，以及核一、二廠放射性廢棄物貯存設備及土石流調查評估等採購案，先後向張煌懋圍標集團收賄77萬多元。

一審士院2023年8月23日宣判，指賈儒龍擔任台電公司採購承辦人員，竟利用承辦採購過程收受賄賂，但考量賈坦承犯行主動繳回全部犯罪所得等，依法量刑；另郭簡村、張煌懋、許月英、陳廉淯等人也因為均認罪或沒有前科等，分別判刑。

郭簡村與另4人分別被訴教唆殺人與殺人未遂罪部分，士院經綜合被告的證詞，認定郭等人犯的是傷害罪，且已獲撤告，故諭知公訴不受理。

檢方不服一審判決，認為一審判太輕，針對郭簡村、賈儒龍量刑的部分提起上訴，但高院審理後認為，一審判決無違誤，今天駁回上訴。

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