毒駕男精神恍惚自撞24機車 嚇壞路人

毒駕男精神恍惚自撞24機車，所幸無人受傷。（民眾提供）

高雄市1名賴姓男子（43歲）駕駛轎車，行經前金區中正四路某商家前，因精神恍惚竟自撞24輛機車，所幸沒有人員受傷，警方發現賴男神情慌張、可疑，在駕駛座香菸盒內查獲安非他命，經施以唾液毒品檢驗呈陽性反應，懷疑肇因毒駕，全案依《毒品危害防制條例》現行犯逮捕。

新興分局今（16）日指出，前日凌晨2時30分獲報，稱於前金區中正四路某商家前發生交通事故，前金所警組立即趕赴現場處理。

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經查，賴姓男子（43歲），駕車行經該處時，自撞停放於路邊的24輛機車，所幸現場無人受傷。

員警在處理過程中，發現賴嫌神色異常、精神萎靡，最後在駕駛座香菸盒內查獲安非他命，並施以唾液毒品檢驗呈陽性反應，全案依《毒品危害防制條例》現行犯逮捕，並移送地檢署偵辦。

警方另依《道路交通管理處罰條例》第35條採取重罰，當場移置保管車輛並予以扣繳牌照；新興分局呼籲，吸食毒品極易造成感知錯亂、反應遲鈍，其危險程度與社會惡性重大，對民眾財產安全威脅甚鉅，警察再次重申，對於毒品及毒駕，絕對採取「零容忍」態度。

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毒駕男精神恍惚自撞24機車，高雄警逮現行犯。（民眾提供）

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