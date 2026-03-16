野火燒不盡！中市大肚山2天火警 高達27件

台中市大肚山光週六日2天，雜草火警即發生27件。（圖由民眾提供）

台中市大肚山近日連續發生火災，野火燒不盡，不僅影響國道車輛行駛，甚至連清水到台中港的火車也因此延誤！台中市消防局表示，光是本月14及15日兩天，台中市雜草（含廢棄物、墓地）火警多達75件，其中公墓火警佔10件，大肚山域雜草火警更高達27件，消防人員疲於奔命，呼籲民眾清明掃墓應確實遵守「四不一要」原則，共同守護公共安全。

大肚山最近頻頻「火燒山」，民眾行駛國道三號等高速公路拍下驚人影片，甚至連清水到台中港的火車，也受火災波及，致延誤或一度停駛，網友上網「公幹」，還質疑市長盧秀燕還在訪美行程，不趕緊回國，令疲於奔命的「打火兄弟」很無奈。

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台中市消防局統計，光3月14、15日兩天，台中市消防局救災救護指揮中心計受理雜草（含廢棄物、墓地）火警總計75件，其中公墓火警計10件；大肚山域雜草火警則佔了27件，包括大肚區4件，沙鹿區17件，龍井區6件。消防人員指出，今年因天乾物燥，雜草火警較去年多很多。

消防局表示，若因違規焚燒造成火災，或田野引火燃燒致火災行為，依消防法規定，可處3000元以下罰鍰，呼籲市民朋友，清明掃墓應確實遵守「四不一要」原則：除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走。若發現林野火災情形，請立即撥打119報案，共同守護公共安全。

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