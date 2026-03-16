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    首頁 > 社會

    大肚山掃墓野火頻傳 中市古蹟「清水社口楊宅」移置文物也遭燒毀

    2026/03/16 10:29 記者歐素美／台中報導
    台中市大肚山火燒山，楊府紀念園楊家文物也遭大火燒毀。（圖由民眾提供）

    台中市大肚山火燒山，楊府紀念園楊家文物也遭大火燒毀。（圖由民眾提供）

    清明節前，民眾上山掃墓用火不慎，造成台中市大肚山近日連續多天出現火燒山，不僅影響國道及鐵路行駛，位於清水區鰲峰山區的楊府紀念園楊家文物也遭大火燒毀，令子孫感嘆；當年奔走協助爭取楊宅列為市定古蹟的台中市議員王立任表示，這些保存山上的歷史文物被燒毀很可惜，但文物位於私人產業內，外力難以協助。

    台中市市定古蹟「清水社口楊宅」，是曾任省政府民政廳長楊肇嘉的祖厝，但其中1棟楊肇嘉出生地已被拆除。1名楊家子孫表示，當年楊宅被拆後部分文物移到清水山區楊家公墓區保存，但台中市大肚山近日一直發生雜草火警，延燒快速，致放在公墓內的文物也被波及，他上山看到被燒毀的文物，令人感傷又無奈。

    根據台中市文資處資料，「清水社口楊宅」原為3座三合院並列的建築群，其中北棟已於民國99年拆除，現存的中棟創建於清光緒11年，南棟創建於清同治至光緒9年間，日治大正年間增建「蘭室」，民國88年皆因震災受損嚴重而有重修。楊家子孫說，被焚毀的文物，即民國99年拆除棟的物品移置。

    台中市大肚山火燒山，楊府紀念園楊家文物也遭大火燒毀。（圖由民眾提供）

    台中市大肚山火燒山，楊府紀念園楊家文物也遭大火燒毀。（圖由民眾提供）

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