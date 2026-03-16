為浴廁使用 越南移工殺同鄉一審6年刑、驅逐出境

越南移工黎光明涉為了用浴廁小問題、持水果刀刺殺同鄉移工海姓男子重創、幸倖免於難，台南地院依殺人未遂罪判黎男六年徒刑、並在刑期執行後驅逐出境。（資料照，記者王俊忠攝）

越南移工黎光明與同鄉移工海氏，同在台南1家布料工廠工作、也住同宿舍。2025年5月間黎男與海男為了使用浴廁小問題，黎竟氣得拿水果刀刺殺海男的左胸、右頸與下巴，造成肺撕裂傷等嚴重傷勢，醫院一度發出病危通知，經搶救倖免於難。台南地院依殺人未遂罪判黎男6年徒刑、並在執行後須驅逐出境。

判決指出，2025年5月29日上午9點許，黎男先在宿舍2樓使用浴室，海男想用浴廁、敲了浴廁門，兩人疑發生口角，海男下樓吃早餐；黎男繼續使用浴室，時隔15分鐘後，黎男突然從2樓拿1把水果刀下到1樓、找坐在椅子上的海男理論，海男見狀起身站立，黎男涉持刀朝海男的左胸、右頸、下巴部位刺擊，造成海男左胸穿刺傷與左上肺撕裂傷、血胸、下巴與右頸撕裂傷等傷勢，宿舍其他移工室友見狀、上前勸阻，並將海男送醫。

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黎男辯稱，海男敲浴廁門時有罵他三字經髒話，兩人過去沒有結怨，也沒有要殺害海男的意圖。海男說，當時不知道黎男在浴廁內，敲了浴廁門，黎男就生氣了，並沒有對黎男罵髒話。

法官審認，黎男僅因些微爭執就持刀刺向海男頭、胸重要部位，險些喪命；且黎刺殺海男後未協助將海男送醫，還跑到宿舍附近吃早餐，因海男索賠金額，黎男稱無法負擔，雙方尚未達成和解，因此依殺人未遂罪判黎男6年徒刑、且黎男在未來刑期執行後須驅逐出境，不得在我國繼續居留。此案還可上訴。

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