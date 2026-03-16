台東市區清晨民宅火警 九旬老婦逃生不慎嗆傷送醫

台東市青海路三段一棟民宅今晨火警。（記者黃明堂翻攝）

台東市青海路三段一處結合宮廟功能的民宅今天清晨傳出火警。台東縣消防局在上午8點14分接獲報案，指稱一棟建築冒出濃煙，隨即調派大批人員與救護車前往灌救滅火，一名91歲老婦嗆傷送醫。

消防隊員抵達現場時，發現起火點是一棟一層樓的鐵皮建築。該處平時不僅作為住宅使用，內部亦設有宮廟神壇。火勢在室內迅速蔓延，現場竄出大量黑煙。救災人員立即佈線進入火場搶救，儘管火勢在短時間內獲得控制，但室內的裝潢、家具以及部分祭祀用品已被焚毀，燃燒面積估計約33平方公尺。

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這起火意外發生時，屋內一名91歲的高齡老婦人在驚慌逃生過程中，不慎吸入大量濃煙導致嗆傷。救護人員初步檢查，老婦人雖無明顯外傷，但有呼吸急促的情況，所幸意識尚清楚。隨後由豐田分隊救護車緊急將她送往台東基督教醫院進行後續觀察與處置。

目前現場已完成殘火處理，焦黑的牆面與毀損的機車顯示出當時火勢的猛烈。至於詳細的起火原因以及確切的財物損失，仍有待消防局火調科人員進一步鑑識調查。

台東市青海路三段一棟民宅今晨火警，9旬婦人嗆傷送醫。（記者黃明堂翻攝）

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