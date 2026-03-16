竹縣鐵腕防飆 直接搜索拘提12名男女且扣車

檢警查獲涉嫌用來載運改裝競速機車的麵包車。（新湖警分局提供）

新竹縣警方遏止湖口、新豐地區難斷的深夜飆車歪風，近日在檢察官廖啟村指揮下，跟新竹市刑大合作，以公共危險罪嫌為名，直接搜索、拘提鄭姓改裝車行業者、跟機車飆車族等共12名男女，查扣到11部涉案車輛，最後檢方裁定鄭男10萬元交保，其餘11人各2萬到5萬不等，統統限制住居。

新湖警分局表示，這波掃蕩是去年11月後的第2波查緝行動，縣市警方在上週五（13日）深夜啟動，45名警力兵分多路到桃園、新竹市、苗栗等地，同步搜索及拘提包含改裝車行鄭姓業者、鄭男所僱用專門租用麵包車以載運改裝機車的胡姓女子，以及10名涉案男子，查扣10輛競速改裝機車、1輛載運車輛的麵包車，犯案用手機、帳冊以及估價單等。

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新湖分局表示，他們掌握到從去年9月起，他們轄內的省道台1線、台31線、台15線以及台61線等重要路段，每逢週末深夜常有成群改裝競速機車聚集，透過通訊軟體有組織、計畫性封路競速、燒胎、翹孤輪等不法行為，嚴重危害地方安寧，民眾時常於地區性臉書社團反映，怨聲載道。經長期埋伏蒐證，掌握相關飆車集團係由改裝車行幕後號召，終於在日前收網逮人。

這次行動採「追人亦追車」策略，針對現場違法、違規者，直搗上游改裝車行，依刑法公共危險罪嫌查辦外，到場飆車的騎手、借車給人飆車的車主等所涉及的危險駕車、無照駕駛，或任意改裝車輛設備等都將依道路交通管理處罰條例開罰。

陳姓麵包車主（中）涉嫌用自己的麵包車載運改裝競速機車也涉案。（新湖警分局提供）

新竹縣警方掃蕩飆車，一舉查扣10輛改裝競速機車等。（新湖警分局提供）

掃蕩新竹縣新豐湖口地區飆車歪風，檢警跨縣市拘提改裝車業者和騎手。（新湖警分局提供）

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