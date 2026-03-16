男子面交250萬元黃金後才知被詐騙 車手判刑1年10月

謝男價值近250萬元的黃金條塊一次被詐騙走，面交的張姓車手被判刑1年10個月。示意圖，非本新聞被詐騙的黃金。（資料照）

南投縣1名謝姓男子，在網路被詐騙集團的「低價購金，高額獲利」吸引，經詐團遊說洗腦，用價值250萬元的8條黃金條塊投資，面交給張姓車手，家人追問才說出實情並報案，警方僅逮到張姓車手，張男斷點未說出上手，被南投地院依3人以上共同詐欺取財罪，判刑1年10個月。

判決書指出，謝姓男子前年6月在網路平台被收購黃金高獲利的訊息吸引，詐騙集團成員開始不斷用電話、LINE訊息聯絡遊說，謝男當年8月初就心動，約定用8塊金條塊投資，詐團派張姓車手到其家裡收貨。

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前年8月5日上午，張姓車手帶著事先印出偽造之「東富投資股份有限公司」收納款項收據，佯裝該公司洪姓經辦人，向謝男收取價值約249萬9140元的黃金，還有手續費1000元。

張姓車手收到黃金和現金1000元後，拿到附近的某條路上，交給詐欺集團指定的收水手，以此方式隱匿金錢流向。

謝男後來知道被詐騙趕緊報案，警方後來逮到張姓車手，但他只說成交一次可賺3000元，其他成員都不知道是誰，讓檢調無法往上追查。

張男所犯是3人以上共同詐欺取財罪，南投地院法官審理過程中，他坦承犯行，也表示後悔，但沒有錢賠償被害人，法官將他判處有期徒刑1年10個月。

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