警破無良電信門號經銷商 趁移工體檢誘騙辦人頭卡賣詐團

刑事局中打破獲電信門號經銷商涉嫌販售人頭門號予詐欺集團，查扣申請書等證物。（記者陳建志翻攝）

刑事警察局中部打擊犯罪中心發現有電信門號經銷商涉嫌販售人頭門號予詐欺集團，去年1月起分5波執行搜索，逮捕江姓負責人（34歲）等18人，查出利用移工體檢時，暗中申辦2家電信門號預付卡，卻未交付或僅交付其中1家，以此手法偽冒申辦大量門號卡，再售予詐騙集團使用，造成19位民眾被騙1千多萬，將江男等人依詐欺罪嫌移送法辦。

刑事局中打前年3月在彰化縣破獲「DMT」詐欺話務機房，並查扣DMT設備和數百張電信人頭門號卡，經分析該批人頭門號卡，發現有電信門號經銷商涉嫌販售人頭門號予詐欺集團使用，立刻報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

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經蒐證完成，去年1月至7月，分5波在高雄市、桃園市、台中市及屏東縣執行搜索及拘提，查獲該電信門號經銷商的江姓負責人（34歲）及員工等9人，並循線查獲下游收購及販售的「卡商」9人共18人到案，查扣手機、電腦、筆電、金融存摺、公司帳冊及大小章、點鈔機、未開通門號預付卡500張及申請書等證物。

警方查出，江男等人趁移工剛抵台進行體檢時，藉言語不通機會，在旁推銷辦門號預付卡，並暗中讓移工同時申辦2家電信門號預付卡，卻未交付或僅交付其中1家門號卡，以此手法偽冒申辦大量門號卡。

警方查出，江男在取得大量偽冒申辦的門號卡，再以每張約1500元轉賣予下游收購及販售「卡商」，最後再流向詐欺集團的「DMT」詐欺話務機房，以「猜猜我是誰」手法詐欺被害民眾共19人，詐騙金額達新台幣1千多萬元，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

刑事局中打破獲電信門號經銷商涉嫌販售人頭門號予詐欺集團，逮捕江男等18名嫌犯，依詐欺罪嫌移送法辦。（記者陳建志翻攝）

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