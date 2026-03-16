雲林外海漁船故障狂進水 海巡隊雙艇火速救援解危機

海巡人員趕緊布起多條水管利用抽水機趕緊抽乾海水。（圖由海巡隊提供）

海巡署艦隊分署日前接獲通報，1艘台南將軍籍大型漁船突然機械故障，在雲林外海載浮載沉無法航行，此外船艙進水情況頗為危急，分署第十三海巡隊趕緊出動2艘海巡艇趕往救援，經抽水檢修啟動後，一路護航平安抵達麥寮港，順利讓這波「海上危機」順利化解。

海巡署艦隊分署第十三海巡隊，接獲第五巡防區通報，指台南將軍籍漁船「洋O威號」在雲林台西溪頂外約5.6海浬處，相當於距離海岸10多公里的外海，因機械故障致船艙進水，向海巡單位申請救援。

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由於船隻不斷有海水進入，如不趕緊救援恐有淹船風險。第十三海巡隊第一時間先調派PP-3596艇緊急出勤，隨後再增派PP-3526艇前往。

海巡艇抵達通報海域，看見故障的漁船在海上載浮載沉，立即布多條水管進入船艙，趕緊開啟抽水馬達排除船艙積水，經過1個多小時處理，船隻內的海水總算抽乾。救援人員更是護著漁船一路平安返抵麥寮港，作進一步檢修，圓滿讓救援任務完成。

第十三海巡隊副隊長林益源呼籲，漁民及海上作業船舶若於海上有緊急情況，可立即撥打118海巡服務專線通報，海巡署將立即前往協助，全力守護海上作業。

海巡隊的護航下，讓台南將軍籍漁船平安駛抵麥寮港搶修。（圖由海巡隊提供）

1艘台南將軍籍大型漁船突然機械故障在雲林外海載浮載沉無法航行，且船艙進水情況頗為危急，分署第十三海巡隊趕緊出動2艘海巡艇趕往救援。（圖由海巡隊提供）

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