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    首頁 > 社會

    進口萬枚日本洗衣球竟偽造發票逃稅 貿易商被判刑3月、罰3萬

    2026/03/16 09:44 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，認定蘇男觸犯逃漏稅捐罪，判處刑3月徒刑、罰3萬，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定蘇男觸犯逃漏稅捐罪，判處刑3月徒刑、罰3萬，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    新北市一名蘇姓老闆2023年間從日本進口2萬餘枚的高級洗衣球，金額高達1667萬元日幣，為了逃稅，竟偽造日方開出的發票，將貨物金額降低至800萬日圓，共逃避16萬餘元的稅金。海關人員查驗發票發現異狀，移請檢察官偵辦。基隆地院近日審結，認定蘇男觸犯逃漏稅捐罪，判處刑3月徒刑、罰3萬，得易科罰金。

    檢察官查出，蘇姓男子於2023年6月9日向日商AMICO公司購買P&G生產的洗衣球共計23004枚，總價高達1667萬餘日圓。蘇男為了減少稅金支出，偽造AMICO公司發票，將單枚金額從725日圓，改成350日圓，並偽造對方職員印章。

    蘇男再將該發票委託給報關行申報貨品通關，據統計此舉將可逃漏進口稅75188元、營業稅97745元及推廣貿易服務費752元。所幸，基隆關關務人員發現發票異狀後，向上追查，卻認為偽造發票，向地檢署告發。

    檢察官偵訊後，認為蘇男的行為已涉犯偽造私文書及逃漏稅捐、詐欺得利等3罪，因依較重的逃漏稅捐罪論處，依法提起公訴。

    法官審理後認為，蘇男於審理時坦承犯行，且考量其上有兩名未成年子女、母親需要扶養，故依違反稅捐稽徵法中的逃漏稅捐罪，判處他有期徒刑3月，併科罰3萬元，得易科罰金、易服勞役。

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