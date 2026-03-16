被控違反廢清法 前屏東縣議員劉明坤逆轉改判無罪

被控違反廢清法 前屏東縣議員劉明坤逆轉改判無罪2026/03/16 09:38 記者葉永騫／屏東報導
檢警到現場勘查現場堆棄情形（資料照，屏東地檢署提供）
前國民黨屏東縣議員劉明坤（原名劉淼松）經營鍇霖公司，涉嫌在枋寮、東港違法清理事業廢棄物案，一審判處2年徒刑，罰金100萬元，經上訴後，高雄高分院認為罪證不足改判無罪。
去年6月屏東地檢署聯合環境部、調查局及刑事警察局南部中心，持搜索票查扣鍇霖公司廠區等9處，追查該公司涉嫌將未處理廢棄物非法傾倒於枋寮鄉、東港鎮多處農業及國有土地，部分魚塭還被填平，涉嫌破壞環境、虛報資料，規避主管機關查緝，並非法回填廢塑膠殞渣於廠區，違反廢棄物清理法，一審屏東地方法院判處劉明坤有期徒刑2年，鍇霖公司罰金100萬元，劉明坤不服提出上訴。
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高雄高等法院審理後，因該公司處理後之玻璃纖維樹脂等物容許含銅量低於5%之標準，可做為取代水泥等原料替代原料或摻配料，供工程工地直接拌料運用，屬成品，而非廢棄物，且鄰近土壤或河川有重金屬超標，缺乏直接證據佐證為玻璃纖維樹脂粉太空包放置不當所造成，認為全案罪證不足，判處劉明坤及鍇霖公司無罪，全案仍可上訴。
檢警開挖回填物質送驗。（資料照，屏東地檢署提供）