男子東北角釣魚徹夜未歸！妻報警求援定位只尋獲車輛釣具

現場發現陳男留下的冰箱與水桶。（記者吳昇儒翻攝）

台北市一名陳姓男子昨日下午駕車前往東北角磯釣，遲未返家，陳妻憂心之餘報警尋人。警方利用手機定位發現陳男位於濱海公路75.7公里處海岸，派員前往搜查僅見汽車，另於下方礁岩處發現釣具，卻未見人影，憂心其跌落海中，目前已由海巡、消防人員趕往現場搜救。

陳妻向台北市松山警分局報案指出，70歲的丈夫昨日下午2時許，說要外出釣魚，便帶著釣魚用具（紅色水桶、白色冰箱、釣竿）駕車離家，直至晚間遲遲未歸，擔心發生意外，請警方協尋。

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警方立刻啟動緊急協尋機制，利用手機定位，確認陳男在瑞芳區海濱路一帶，隨後在附近台2線濱海公路75.7公里處海岸，今日上午6時許，通報當地瑞濱派出所協助，果然尋獲陳男的紅色水桶、白色冰箱；警方憂心他已經掉落海中，隨即通知海巡及消防隊員前往協尋。

家屬目前與搜救人員前往搜救中，目前將擴大岸際及周遭海域，並出動直升機加入搜救的行列。

警、消及海巡人員集結後，擴大搜救範圍。（記者吳昇儒翻攝）

海巡及消防隊員派船艇到海面上搜索。（記者吳昇儒翻攝）

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