撞不停！彰市彰南路「最衰庇護島」15度遭撞原因超傻眼

彰化市彰南路「最衰庇護島」15度遭撞，標誌牌也被撞斷。（警方提供）

撞不停！彰化市彰南路沿線行人庇護島頻頻挨撞，去年底到今年2月大年初一就已有高達14起撞擊事件，被地方封為「最衰庇護島」，不料昨天（15日）晚間在彰南路1段1名男子開車迴轉時直接撞上庇護島，不僅車輛受損，就連庇護島上的指示牌也被撞斷，畫面PO網網友直呼「傻眼，又是不看路的三寶」。警方指出駕駛人可處1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣駕照1到3個月，公路局也將依法對損毀設施進行求償。

警方指出，這起事故發生時間在昨晚7點多，發生地點為彰化市彰南路1段211號前路口，1名男子從彰南路1段208號前迴轉往彰化市區方向行駛，不料卻在迴轉時不慎撞上行人庇護島，造成車損，行人庇護島指示牌斷裂，幸無人受傷。警方對肇事男子酒測，酒測值為0。

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「彰化市彰南路庇護島又撞了！」昨晚已有不少網友討論此事故，有人說去年12月18日就有民眾開車撞上行人庇護島，且肇事後還開車逃逸，最終被警方通知到案開罰，當時已是第13撞，地方都在傳言「何時第14撞？」結果今年才開春就「開撞」第14次，沒養到不到1個月就又發生第15撞，馬路三寶真的非常多，駕照不知怎麼考來的；但也有網友稱庇護島的設置實在很有問題，應針對庇護島做改善。

彰化市彰南路行人庇護島昨晚遭撞，已是第15度被撞。（警方提供）

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